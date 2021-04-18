溫家寶撰文憶亡母　提「心目中中國應充滿公平正義」 (17:53)

文章「違規」被禁分享

溫家寶的文章在內地網絡引起廣泛關注，但很快因「違規」被禁止微信分享。溫家寶在文中披露，母親曾給他寫信，一封寫於2003年11月的信件表示：「你今天能位居人臣，如此高的地位，沒有任何靠山，家裏更不用説了，得來多麼不易。你的性格是力求完美，但國家這麼大，人口這麼多，很難做到完美。」第二封信寫於2007年10月，提到：「過去五年的成就是你用心血換來的，來之不易。後五年的工作是艱難複雜的，繼續保持，談何容易。這麼大的國家，這麼多的百姓，經濟又是這麼錯綜複雜，許多事情都要你一一完成，其效果能達到一半，就謝天謝地了。」

溫家寶於2013年卸任總理。文中寫道，在退休後，他回到母親身邊，心情很高興，但看到母親病情一天比一天嚴重，又感到難受；過去8年他很少外出，而是陪伴於母親身邊。

溫家寶最後藉懷念母親，抒發道：「我心目中的中國應該是一個充滿公平正義的國家，那裏永遠有對人心、人道和人的本質的尊重，永遠有青春、自由、奮鬥的氣質。我為此吶喊過、奮鬥過。這是生活讓我懂得的真理，也是媽媽給予的。」

（愛思想網/《澳門導報》）