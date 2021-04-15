央視：商人李亨利資助反華　曾密會梁國雄　助引薦羅冠聰到境外 (09:27)

據央視報道，李亨利於2009年在西方大國參加一場反華活動時，遇到該楊姓反華分子，往後一直資助楊從事反華活動。廣州市國家安全局幹警表示，李亨利案是一宗「吃着中國飯砸中國碗」的典型案件。

羅冠聰：不認識「李亨利」

羅冠聰於facebook表示，不認識任何一名「李亨利」，並稱他過去在外地曾受很多前輩照顧，但都不涉及錢銀交易，而2016年代表香港立法會出席於英國的交流活動是由立法會出資的，「按此邏緝（輯），立法會也算是變了『反華基地』吧」。羅冠聰說，會見外國政要，根本不需要任何「中間人」推薦，他反問：「有什麼理由要找一位在中國企業任職的高層來當『中間人』？這樣不是自找麻煩嗎？」

羅冠聰認為，央視認罪的片段大多是中共國安機構威迫事主在鏡頭前讀稿，是中共政治宣傳的骯髒抹黑手段，完全不需要認真看待。

央視微博片段