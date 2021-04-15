央視：商人李亨利資助反華　曾密會梁國雄　助引薦羅冠聰到境外 (09:27)

內地央視報道，生於上海的外籍男子李亨利（原名李滬祥）本月初因資助危害國家安全犯罪活動罪，被判有期徒刑11年。報道形容李亨利是「雙面人」，一方面表現自己是愛國商人，惟思想反華，關心香港動向，在2001年前往香港參加反中活動並作捐贈；2011年6月，李亨利在香港與「長毛」梁國雄秘密會面；在李亨利資助下，一名楊姓反華分子將黃之鋒、周永康、羅冠聰、張崑陽等人引薦到境外，與西方大國的反華政客、高級政府官員會面。
據央視報道，李亨利於2009年在西方大國參加一場反華活動時，遇到該楊姓反華分子，往後一直資助楊從事反華活動。廣州市國家安全局幹警表示，李亨利案是一宗「吃着中國飯砸中國碗」的典型案件。
羅冠聰：不認識「李亨利」
羅冠聰於facebook表示，不認識任何一名「李亨利」，並稱他過去在外地曾受很多前輩照顧，但都不涉及錢銀交易，而2016年代表香港立法會出席於英國的交流活動是由立法會出資的，「按此邏緝（輯），立法會也算是變了『反華基地』吧」。羅冠聰說，會見外國政要，根本不需要任何「中間人」推薦，他反問：「有什麼理由要找一位在中國企業任職的高層來當『中間人』？這樣不是自找麻煩嗎？」
羅冠聰認為，央視認罪的片段大多是中共國安機構威迫事主在鏡頭前讀稿，是中共政治宣傳的骯髒抹黑手段，完全不需要認真看待。