拜登派好友率團訪台　中國外交部提嚴正交涉：反對任何形式美台官方往來 (18:45)

趙立堅表示，蔡英文只是中國的一個地方領導人，中方堅決反對任何形式的美台官方往來；中方敦促美方切實恪守「一個中國」原則和《中美三個聯合公報》規定，立即停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，以免進一步嚴重損害中美關係及台海和平穩定。

國台辦發言人馬曉光則稱，「所謂官方和非官方，只不過是騙人的幌子」。對於周一（12日）有25架次解放軍軍機進入台灣西南防空識別區活動，台海局勢日益緊張，馬曉光說解放軍在台海的軍事演訓行動，釋放的信號就是遏制「台獨」、遏制台美勾連的決心，「不是光嘴上說」。汕尾海事局今日公布，本月16日及17日在汕尾市紅海灣海域進行實彈射擊演習，其間禁止船舶進入相關海域。

多德等3人今午抵達台北松山機場，台灣外長吳釗燮、美國在台協會（AIT）處長酈英傑等人接機。訪問團明早將會見蔡英文，蔡英文並會於晚間在官邸設宴接待。

多德是拜登的多年好友，曾任參議員達30年，長年與拜登在參議院共事，拜登曾形容他是自己「最好的朋友」。路透社引述白宮官員稱，拜登派出好友率團訪台，反映美國對台灣與其民主的承諾。

台灣總統府發言人張惇涵表示，拜登派遣具相當代表性的訪問團訪台，顯示台美之間的堅定友誼，亦再次展示台美關係堅若磐石。

（中央社/環球時報/路透社）