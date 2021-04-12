論壇傳擬頒獎蔡英文遭施壓　台外交部：獲獎者未公布會尊重結果 (13:47)

總部設於美國的非政府組織「哈利法克斯國際保安論壇」（Halifax Security Forum，HFX）傳出決定將年度「麥凱恩公共服務領袖獎」頒予台灣總統蔡英文，但受加拿大政府以撤回贊助施壓或生變。台灣外交部今（12日）表示，HFX目前尚未公布頒獎結果，若HFX有意頒獎，將會是對總統蔡英文及台灣人民在對抗新型冠狀病毒疫情和民主方面的肯定與殊榮，外交部對結果表示尊重。
HFX副主席謝潑德（Robin Shepherd）發聲明稱，目前尚未公布2020年麥凱恩公共服務領袖獎獲獎者，因新冠疫情關係將適時宣布，他稱讚蔡英文是台灣首位女總統及民主的倡導者，無疑是這個獎項的理想人選，但目前沒有進一步的公告。
美國政治新聞網站Politico周日（11日）引述消息報道，HFX去年底決定把「麥凱恩公共服務領袖獎」頒給蔡英文，表揚她力抗中國大陸施壓的勇氣。據報加拿大官員獲悉後明確表示，若頒獎給蔡英文，加拿大政府將撤回對HFX的支持和金援。HFX每年在加拿大哈利法克斯舉辦安全論壇，廣邀各國政府官員、軍方代表、學術界和商界共同參與。
今年將會是HFX第3次頒發麥凱恩獎，2018年頒給希臘萊斯沃斯島（Lesbos）人民，表揚他們拯救中東和非洲難民所作的努力；2019年頒予香港的民主抗爭者。
（中央社/自由時報）
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