論壇傳擬頒獎蔡英文遭施壓　台外交部：獲獎者未公布會尊重結果 (13:47)

HFX副主席謝潑德（Robin Shepherd）發聲明稱，目前尚未公布2020年麥凱恩公共服務領袖獎獲獎者，因新冠疫情關係將適時宣布，他稱讚蔡英文是台灣首位女總統及民主的倡導者，無疑是這個獎項的理想人選，但目前沒有進一步的公告。

美國政治新聞網站Politico周日（11日）引述消息報道，HFX去年底決定把「麥凱恩公共服務領袖獎」頒給蔡英文，表揚她力抗中國大陸施壓的勇氣。據報加拿大官員獲悉後明確表示，若頒獎給蔡英文，加拿大政府將撤回對HFX的支持和金援。HFX每年在加拿大哈利法克斯舉辦安全論壇，廣邀各國政府官員、軍方代表、學術界和商界共同參與。

今年將會是HFX第3次頒發麥凱恩獎，2018年頒給希臘萊斯沃斯島（Lesbos）人民，表揚他們拯救中東和非洲難民所作的努力；2019年頒予香港的民主抗爭者。

（中央社/自由時報）