新冠疫苗｜國藥中生重組病毒疫苗獲批臨牀試驗　製備不涉活病毒毋須高等級生物安全環境 (13:40)

國藥中生指出，重組新冠病毒疫苗是基於新冠病毒刺突蛋白（S蛋白）受體結合區（RBD）的天然結構特徵，運用結構生物學、計算生物學自主設計研發，採用基因工程技術構建工程細胞株，重組表達抗原蛋白，靶點明確，針對性強。免疫後可誘導機體產生針對性中和抗體，從而阻斷病毒與受體細胞的結合，發揮保護作用。國藥中生表示，基因重組蛋白疫苗技術路線成熟，適於規模化生產，在製備全過程中不涉及活病毒及其他感染性材料，毋須在高等級生物安全環境進行。

此前，國藥中生北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所的兩款新冠滅活疫苗，已分別於去年12月30日及今年2月25日在內地獲批附條件上市。重組病毒是新冠疫苗5條主要技術路線之一，在中國已獲批使用的5款新冠疫苗中，亦包括智飛生物旗下安徽智飛龍科馬生物製藥公司研發的重組蛋白亞單位疫苗。

（澎湃新聞網）