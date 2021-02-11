台鐵列車出軌　乘客摸黑逃出隧道　受傷母送院12歲女兒堅強祈禱【短片】 (16:58)

台灣鐵路一列由新北市樹林區開往台東的太魯閣號408次火車，今早（2日）9時許在花蓮大清水隧道內出軌，造成車輛擦撞隧道壁、車廂變形，造成數十人傷亡，33歲的袁姓火車司機死亡。有乘客跑在鐵軌上以逃出隧道，拿行李沿着縫隙鑽；亦有乘客爬上車頂，徒步逃出隧道後再返回地面。
乘客：車廂一片漆黑 很多人躺着
一名吳姓乘客稱，他乘搭肇事列車準備回台東，列車進入花蓮後忽然聽到撞擊聲及暈眩。他清醒後見到車廂停電、變形，乘客受困。他說：「我脫困了，但不敢目睹現場，很多人躺着」、「現場一片漆黑，大家不知所措」。
另有女乘客說，她和丈夫回台東掃墓，火車開到隧道前先是聽到很大撞擊聲，之後後面車廂推擠，她和丈夫用行李打破車窗才脫困。
一家四口回台東探親受傷
事故中另有田姓一家四口受傷，母親因多處骨折、氣血胸送院，父親右手骨折、下背及骨盆挫傷；12歲女兒及10歲兒子則手臂等四肢擦傷挫傷。4人原是乘搭事故列車前往台東探望祖父母，坐在第4卡前排，女兒稱只記得車廂內變得很黑，現在會堅強，替開刀的媽媽祈禱，希望她盡快康復。
殉職司機前年剛娶妻
台鐵證實列車司機在事故中殉職，有同事透露該司機為人很好，前年才結婚。同事形容他在婚禮上手捧「騰雲號」（台灣第一架蒸氣火車）的圖卡，告訴新娘：「我會維持愛妳的溫度，煮滾水，讓愛的騰雲號跑一輩子。」