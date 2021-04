美國太空總署(NASA)日前在網上發起「Send Your Name to Mars」活動,其官網將台灣列為「國家」,引起大陸網民抵制。國台辦發言人朱鳳蓮今日(3月31日)表示,NASA有關做法違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定,違背國際社會共識,也傷害了中國人民感情。