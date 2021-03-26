中國制裁英國9人及4組織　凍結在華財產禁入境港澳 (08:52)

中國外交部今日（26日）宣布，因英國基於謊言和虛假信息，以新疆人權問題為由對相關中國公民及組織實施制裁，決定對英國採取反制裁措施，制裁英國9名人員及4個組織，即日起禁止有關人員及其直系家屬入境（包括香港、澳門），凍結其在華財產，禁止中國公民及機構與其交易。
外交部強調，英方的制裁公然違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中英關係，因此對惡意傳播謊言和虛假信息的英方人員和組織實施制裁。外交部並警告英方不要在錯誤的道路上愈走愈遠，否則中方將作出進一步堅決的反應。
中國反制裁名單：
．保守黨國會議員、下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）
．前就業及退休金事務大臣施志安（Iain Duncan Smith）
．國會議員奧布萊恩（Neil O'Brien）
．上議院議員奧爾頓（David Alton）
．國會議員勞頓（Tim Loughton）
．國會議員加尼（Nusrat Ghani）
．上議院議員肯尼迪（Helena Kennedy）
．「維吾爾獨立法庭」成立者、著名大律師尼斯（Geoffrey Nice）
．熟知中國事務學者芬利（Joanne Nicola Smith Finley）
．保守黨議員組織「中國研究小組」（China Research Group）
．保守黨人權委員會（Conservative Party Human Rights Commission）
．英國獨立人民法庭「維吾爾獨立法庭」（Uyghur Tribunal）
．埃塞克斯園大律師事務所（Essex Court Chambers）