中國制裁英國9人及4組織　凍結在華財產禁入境港澳 (08:52)

中國外交部今日（26日）宣布，因英國基於謊言和虛假信息，以新疆人權問題為由對相關中國公民及組織實施制裁，決定對英國採取反制裁措施，制裁英國9名人員及4個組織，即日起禁止有關人員及其直系家屬入境（包括香港、澳門），凍結其在華財產，禁止中國公民及機構與其交易。