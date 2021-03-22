歐盟就新疆問題制裁中國4官員1實體　中國反制裁歐方10人4實體 (22:24)

歐盟決定對4名中國官員與1個實體實施旅遊禁令與凍結資產等制裁，被制裁者包括新疆前政法委書記朱海侖，新疆自治區黨委常委王明山，新疆生產建設兵團政委、中國新建集團公司董事長王君正，以及新疆自治區公安廳長陳明國；被制裁的實體是新疆生產建設兵團公安局。

歐方制裁消息發布後，中方隨即反制。中國外交部今晚發布發言人談話，表示制裁10名人員和4個實體，包括彼蒂科菲爾（Reinhard Butikofer）等5名歐洲議會議員，荷蘭、比利時、立陶宛3名議員，德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）、瑞典學者葉必揚（Bjorn Jerden），以及歐盟理事會政治與安全委員會、歐洲議會人權分委會、德國墨卡托中國研究中心和丹麥民主聯盟基金會。

中國外交部發言人表示，相關人員及其家屬被禁止入境中國內地及香港、澳門特別行政區，他們與關聯企業、機構也已被限制跟中國往來。

（路透社/中國外交部官網）