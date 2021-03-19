中美會晤｜中美官員針鋒相對重點內容一覽 (18:12)

中美關係

．布林肯：「拜登當年以副總統身分訪華時，曾向時任中國國家副主席的習近平說『與美國對賭不是好的賭博』，這說話到今天仍然正確。」

．楊潔篪：「不衝突、不對抗，是拜登總統自己通過電話給習近平主席講的，我們應全面貫徹兩國領導人的共識，使中美關係重新回到健康穩定發展的軌道上。」

．王毅：「過去幾年中國的正當權益受到無理打壓，中美關係遭遇前所未有的嚴重困難。這種局面損害了兩國人民利益，損害了世界穩定與發展，不應再繼續下去。中方過去、現在、將來都絕不會接受美國的無端指摘，同時我們要求美方徹底放棄干涉中國內政的霸道行徑。美國的這個老毛病要改一改了。」

有關新疆、香港、台灣、西藏問題

．布林肯：「我們關注新疆、香港、台灣、網絡攻擊議題，以及中國對美國盟友作經濟脅迫，這些都對維持全球穩定、基於規則的秩序構成威脅。」

．楊潔篪：「新疆、西藏、台灣都是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對美方干涉中國內政，我們對美國採取了干涉中國內政的行為表示堅決反對，並將採取堅定的反應。」

中國與美國的盟友關係

．布林肯：「我雖然就任國務卿不久，我曾和全球約百個盟友及國家的外交官員談過，也剛剛首次出訪日本及韓國，但我聽到他們的說法和你們的很不一樣，他們對美國回歸、與盟友重新聯繫很是安心，也對中國的行徑深表憂慮。」

．楊潔篪：「日本和韓國是中國的第二大、第三大貿易伙伴，東盟國家亦已成中國第一大貿易伙伴，希望美國能在亞太地區與各國發展良好關係，我們之間應有很多共同朋友，這才是21世紀的處世之道。」

民主價值

．楊潔篪：「美國有美國式的民主，中國有中國式的民主，美國的民主不僅是由美國人來評價，也是由世界人民來評價，美國的民主到底做得怎麼樣，不是美國一家說了算……美國現在需要的是改變自己的形象，而不是推廣自己的所謂民主。」

．布林肯：「美國和各個盟友的伙伴關係是建基於完全自願的基礎……我們會承認自己非完美，會犯錯、會重新來過，但歷史上我們應對這些挑戰都是公開及透明，不會視而不見，不會假裝沒事。」

（衛報/央視新聞）

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