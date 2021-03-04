中美會晤｜雙方互批開場白超時　美方：中方嘩眾取寵違外交禮節　中方：美方無理攻擊指摘非待客之道 (13:00)

中美高層官員正在美國阿拉斯加的安克雷奇舉行「2+2」對話，一開場即出現火藥味，雙方互相指摘對方在向傳媒開放的開場白環節嚴重超時，美方稱中方嘩眾取寵，中國代表團回應稱這非待客之道，不符外交禮儀。
路透社引述一名美國官員透露，會談之前雙方同意4名官員每人作兩分鐘簡短發言，但最後整個過程長達逾一小時。根據美國記者Nick Schifrin的統計，美國國務卿布林肯發言2分27秒，白宮國安顧問蘇利文說了2分17秒；中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪講話16分14秒，翻譯又耗時3分26秒，中國國務委員兼外長王毅則發言4分9秒。
而在中方發言後，布林肯叫記者留下，稱他和蘇利文有補充，兩人各再講多約2分鐘。有美方官員稱，中國代表團似乎意在嘩眾取寵，公開做騷，更稱中方「馬上就違反了外交禮節」。
中央電視台則引述中國代表團官員事後稱：「中方帶着誠意應邀來到安克雷奇同美方進行戰略對話，並做好按雙方事先商定的程序和安排開展對話的準備。但美方在先致開場白時嚴重超時，並對中國內外政策無理攻擊指摘，挑起爭端。這不是待客之道，也不符合外交禮儀，中方對此作出了嚴正回應。」
（綜合報道）
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