播「電視認罪」及「不公允」報道香港反修例運動　英國罰CGTN逾240萬 (13:36)

韓飛龍因涉與英國藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）有關的貪污案，於2014年遭上海法院判監禁兩年多。英國通訊管理局裁定，CGTN「本應知曉，有鑑於他是在審判前、在拘留他的人面前認罪，有理由懷疑韓飛龍的同意是否屬實且知情」。CGTN則以公共利益為由，向英國通訊管理局解釋，稱事先已獲得韓飛龍同意，且不知有任何虐待事件。

以外語播放的CGTN被指在全球為中國共產黨發聲，英國通訊管理局上月撤銷該媒體的執照，但CGTN仍須為持牌時播出的節目承擔懲罰。另外，由於英國通訊管理局支持備受矚目的異見者鄭文傑和桂民海所提控訴，CGTN可能面臨進一步處罰。

瑞典籍的桂民海在香港出版關於中共領導人的爭議書籍而為人所知，他2015年在泰國度假時失蹤，之後在中央電視台承認曾於2003年酒駕肇事逃逸。桂民海指控，他是在無法與外界接觸的情況下被迫受訪。CGTN也曾播出前英國駐香港領事館職員鄭文傑在關押期間因「嫖娼」認罪的視頻錄像。

（法新社/中央社）