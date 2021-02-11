兩會2021｜全國人大會議開幕　李克強：防範遏制外部勢力干預港澳事務 (09:20)

在港澳台部分，李克強表示，要繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，完善特別行政區與《憲法》和《基本法》實施相關的制度和機制，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制；堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務，支持港澳發展經濟、改善民生，保持香港、澳門長期繁榮穩定；要堅持對台工作大政方針，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動。

他亦稱，要堅持獨立自主的和平外交政策，積極發展全球伙伴關係，推動構建新型國際關係和人類命運共同體；堅持開放合作，推動全球治理體系朝着更公正合理的方向發展，以及持續深化國際和地區合作，積極參與重大傳染病防控國際合作。

「十四五規劃」草案：要保持港澳長期繁榮穩定

在提交兩會審議的「十四五規劃」草案中，提到要保持香港、澳門長期繁榮穩定，具體措施包括支持香港提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能。支持香港建設國際創新科技中心、亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心，支持香港服務業向高端高增值方向發展，支持香港發展中外文化藝術交流中心。

草案提到，要完善港澳融入國家發展大局、同內地優勢互補、協同發展機制。支持港澳參與、助力國家全面開放和現代化經濟體系建設，打造共建「一帶一路」功能平台。深化內地與港澳經貿、科創合作關係，深化並擴大內地與港澳金融市場互聯互通。高質量建設粵港澳大灣區，深化粵港澳合作、泛珠三角區域合作，推進深圳前海、珠海橫琴、廣州南沙、深港河套等粵港澳重大合作平台建設。

草案還強調，要加強內地與港澳各領域交流合作，完善便利港澳居民在內地發展和生活居住的政策措施，「加強《憲法》和《基本法》教育、國情教育，增強港澳同胞國家意識和愛國精神」。支持港澳同各國各地區開展交流合作。

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