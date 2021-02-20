消息：發起「國民制憲」網上公投　上海學者張雪忠一度被帶走 (14:10)

張雪忠是華東政法大學前副教授，他在Twitter上表示，「國民制憲，和平轉型」既是中國政治現代化的路徑和願景，也是動員公眾支持和推動政治變革的口號，且最有可能成為不同階層的共識。 張雪忠還附上一張他手持標語的照片，希望該帖文能在一周內得到超過1萬次轉發。不過，該Twitter帳號目前已不見有關帖文。張雪忠婉拒採訪，僅稱感謝外界關注。

45歲的張雪忠生於江西，擁有華東政法大學博士學位。他多次公開呼籲憲政改革及為異見者擔任辯護律師，2013年遭華東政法大學解聘，2019年又被吊銷律師執業證。去年5月全國兩會召開前夕，張雪忠發表近萬字致全國人大公開信《盡早啟動國民制憲程序，努力實現政治和平轉型》，信中直言中國現行憲法是「偽憲法」，他不認為全國人大代表是「中國人民的正當代表，也不認為全國人民代表大會是一個正當的代議機構」。

（明報記者／自由亞洲電台）

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