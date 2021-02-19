解放軍報首證中印衝突4官兵死　稱中方取得「重大勝利」 (14:00)

中印軍隊去年6月在兩國邊境西段實控線附近、克什米爾拉達克的加勒萬河谷爆發激烈衝突，印軍最少20名士兵喪生，中國官方今（19日）首度證實，解放軍4名官兵在衝突中死亡，又稱中方取得「重大勝利」。這是中國官方首次披露解放軍在此次衝突中的死亡人數及戰死官兵身分。
《解放軍報》在今天刊發的報道中，將印軍稱為「有關外軍」、「外軍」或「外方」，指稱去年4月以來對方嚴重違反兩國協定協議，在加勒萬河谷地區抵邊越線修建道路、橋樑等設施，蓄意挑起事端，試圖單方面改變邊境管控現狀，甚至暴力攻擊解放軍前往交涉的官兵。面對印方的非法侵權挑釁行徑，中國邊防官兵在忍無可忍的情況下，對暴力行徑「予以堅決回擊，取得重大勝利，有效捍衛了國家主權和領土完整」。
報道披露，去年6月印軍公然違背與中方達成的共識，越線挑釁，在雙方衝突中，某邊防團團長祁發寶身負重傷；某機步營營長陳紅軍、戰士陳祥榕突入重圍營救，英勇犧牲；戰士肖思遠突圍後返回營救戰友，亦告犧牲；戰士王焯冉在渡河前往支援途中，為救助戰友脫險，自己卻淹沒在冰河之中。中央軍委授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。
（解放軍報/微信公號「中央政法委長安劍」）