解放軍報首證中印衝突4官兵死　稱中方取得「重大勝利」 (14:00)

《解放軍報》在今天刊發的報道中，將印軍稱為「有關外軍」、「外軍」或「外方」，指稱去年4月以來對方嚴重違反兩國協定協議，在加勒萬河谷地區抵邊越線修建道路、橋樑等設施，蓄意挑起事端，試圖單方面改變邊境管控現狀，甚至暴力攻擊解放軍前往交涉的官兵。面對印方的非法侵權挑釁行徑，中國邊防官兵在忍無可忍的情況下，對暴力行徑「予以堅決回擊，取得重大勝利，有效捍衛了國家主權和領土完整」。

報道披露，去年6月印軍公然違背與中方達成的共識，越線挑釁，在雙方衝突中，某邊防團團長祁發寶身負重傷；某機步營營長陳紅軍、戰士陳祥榕突入重圍營救，英勇犧牲；戰士肖思遠突圍後返回營救戰友，亦告犧牲；戰士王焯冉在渡河前往支援途中，為救助戰友脫險，自己卻淹沒在冰河之中。中央軍委授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，給陳祥榕、肖思遠、王焯冉追記一等功。

（解放軍報/微信公號「中央政法委長安劍」）