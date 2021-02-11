新冠疫苗｜台衛福部長：向德訂購500萬劑BioNTech疫苗　簽約前遭京阻撓 (14:30)

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今日（17日）接受電台專訪時表示，台灣原計劃向德國BioNTech訂購500萬劑新型冠狀病毒疫苗，但合約簽訂在即、新聞稿已寫好之際，卻因北京介入生變。
陳時中去年宣布，台灣預計向國際洽購2000萬劑疫苗，其中約500萬劑透過「COVID-19疫苗全球獲取機制」（COVAX）取得，1000萬劑為牛津-阿斯利康疫苗，另有500萬「其他廠牌」疫苗，但後者是什麼牌子、何時簽約，遲遲未有下文。陳時中今日首度證實，這500萬劑是BioNTech-輝瑞疫苗。台灣去年已與德國BioNTech公司直接洽購500萬劑，但由於BioNTech將台灣的代理授權給上海復星醫藥公司，台灣在談判過程中擔憂有外力介入，所以遲遲未公布廠牌。
陳時中說，去年年底簽約在即，雙方已互相檢視新聞稿，他在記者會上被問及疫苗採購進度時數度想說，但最後忍住沒說，想不到對方就在簽約前夕急踩煞車，想必是「有人不希望台灣太高興」。此後，陳時中頻頻被外界批評在疫苗議題上不夠透明，他苦笑道「我是有苦難言」，該合約至今沒有簽署，因此也沒有毁約問題，但這打亂了台灣在疫苗上的布局。
（中央社）
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