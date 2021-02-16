加拿大牽頭58國倡議反對任意拘押　中國駐加使館批「賊喊捉賊」 (13:11)

加拿大與美國、英國、日本、澳洲及歐盟幾乎所有成員國的外長簽署該無約束力聲明，加諾稱：「讓人們同他們的家人分離，把他們當作討價還價的籌碼，既不合法也不道德。」他指出，為此事簽署共同宣言是首次。

加諾強調，這聲明不是針對任何國家，只是為向那些拘留外國人的國家，以及有可能實施此做法的國家施加更多外交壓力。一名加拿大官員表示，這倡議是由於對中國、伊朗、俄羅斯和朝鮮等國家拘押外國人的擔憂而提出。

中國駐加大使館發言人表示，加拿大在華為首席財務官孟晚舟未違反任何加國法律的情況下將其拘押已逾兩年，才是任意拘押。他批評加方標榜堅持法治、反對任意拘押，卻充當美方幫兇任意拘押中國公民，「這種賊喊捉賊的行徑是何等的虛偽和卑鄙」。發言人表示，加拿大前外交官康明凱和商人斯帕弗因涉嫌危害中國國家安全犯罪被依法逮捕和起訴，中國司法機關嚴格依法獨立辦案，充分保障二人各項合法權利，並敦促加拿大立即釋放孟晚舟並確保她平安回到中國，停止以任何方式為中加關係製造新障礙。

（路透社/中國駐加大使館網站）