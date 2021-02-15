新冠疫苗｜最高檢：內地21宗涉新冠疫苗犯罪　已逮捕70人 (16:15)

內地新型冠狀病毒疫苗上市接種初期，個別不法分子通過製假售假、高價倒賣和違反國家規定非法經營、擅自進行群體式接種等手段牟取暴利，嚴重擾亂防疫秩序、危害公共衛生安全。最高人民檢察院日前披露，截至今年2月10日，內地檢察機關共在21宗涉新冠疫苗案件中，依法批准逮捕70名疑犯。
最高檢要求全國各級檢察機關針對涉新冠疫苗犯罪，積極配合公安機關迅速行動，堅決予以打擊，發現一宗、查處一宗，及時依法逮捕、起訴。
最高檢發布的4宗依法嚴懲涉新冠疫苗犯罪典型案例中，披露了包括用生理鹽水製假、收錢攬客參與緊急接種等違法犯罪行為。其中，2020年8月，孔姓、喬姓兩名疑犯用生理鹽水製造假新冠疫苗約5.8萬劑，獲利約1800萬元人民幣（約2165萬港元）。
此次發布的另外幾宗典型案例顯示，有不法分子將假疫苗走私至境外。最高檢要求各級檢察機關繼續發揮介入偵查、批准逮捕和提起公訴的職能作用，堅決遏制各種涉疫苗的犯罪活動，為全國的疫情防控提供有力司法保障。
（新華社）
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