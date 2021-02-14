新冠肺炎｜訪華世衛專家不滿觀點被美媒扭曲　斥《紐時》無恥 (20:30)

世衛專家組成員、美國著名病毒學家及動物學家達斯扎克（Peter Daszak）在Twitter回應《紐時》報道稱，「這不是我在世衛任務中得到的經驗，作為動物和環境工作組的負責人，我感到中國同行們坦率並值得信任。我們得到了重要的新數據，也了解到更多關於病毒傳播途徑的信息。」

專家組成員、丹麥流行病學者費舍爾（Thea Fischer）也在Twitter發帖稱，有媒體的報道嚴重扭曲了她的說話，她稱國際流行病學團隊與中方專家建立了良好關係，「（我們）進行的熱烈討論反應了（中國方面的）高度參與。我們說的話被嚴重扭曲，這為重要的科學工作帶來了陰影。」

達斯扎克其後再發文稱，專家們向記者解釋了調查結果後，說話被媒體斷章取義，用來編自己的報道，「這真的令人失望，《紐約時報》太無恥！」

多家美國媒體上周五（12日）報道，世衛專家組成員透露，中國當局拒絕提供最早一批新冠肺炎患者的原始資料，包括武漢疫情爆發前已出現類似症狀的患者情況，雙方因此曾激烈交鋒。

（Twitter/央視）