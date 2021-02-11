拜登習近平通電話　拜登關注香港台灣等問題　習近平：中美對抗肯定是一場災難 (11:35)

白宮聲明稱，拜登向習近平送上農曆新年祝福，亦表示關注北京脅迫式和經濟方面的不公平行為、對香港的打壓、對台灣加強施壓，以及新疆人權問題。二人亦有就新型冠狀病毒疫情、氣候變化及防止武器擴散交換意見。

中方亦公布，習近平於年三十上午與拜登通電話，二人就牛年春節互相拜年，就雙邊關係及重大國際及地區問題深入交換意見。

新華社報道，習近平向拜登表示，「你說過，美國最大的特點是可能性」，希望現在這種可能性朝着有利於兩國關係改善的方向發展。習近平稱兩國應共同努力、相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展，給兩國人民帶來更多實實在在的利益。習近平亦表示，台灣、涉港、涉疆等問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，美方應該尊重中國的核心利益，慎重行事。

習近平強調，中美在一些問題上有不同看法，關鍵是要相互尊重、平等相待，以建設性方式妥善管控和處理；中美雙方應該重新建立各種對話機制，準確了解彼此的政策意圖，避免誤解誤判。

報道稱，兩國元首均認為這次通話將向世界釋放積極信號，雙方同意就中美關係和共同關心的問題保持密切聯繫。

拜登周三亦首次以總統身分到國防部視察，宣布成立一個國防部特別工作小組，全面檢討對中國的戰略政策。小組由國防部中國事務首席顧問拉特納（Ely Ratner）負責。小組將就美國對中國的軍事戰略、情報、科技等評估和作出建議，預計4個月內提交建議。

（白宮網站/法新社/路透社）