台首現英國變種病毒死亡個案　70歲英國男患者有心血管病史 (16:15)

陳時中指出，上述患者去年12月18日來台探親，12月26日發病、29日就醫、31日確診，病毒基因定序為感染英國變種病毒。他入院後因病況加劇，插管後轉至深切治療部治療，住院期間因病況持續不佳，使用葉克膜治療，其後陸續出現器官衰竭、肺部出血、發燒及細菌合併黴菌感染等情形，雖使用抗生素治療，仍因病情惡化不幸於昨日病逝。

指揮中心專家表示，這名患者年紀大並有潛伏的疾病，本來就是重症高風險族群，很快演變成重症，但無法從單一個案研判是否與變種病毒株有關，根據國外病歷資料，感染變種病毒並不會提高死亡率。目前全台感染英國變種病毒的個案共有5宗，但都是輕症。

截至目前，台灣累計有919宗新冠肺炎確診個案，包括805宗境外輸入個案及75宗本土個案。桃園醫院群聚案則已連續4日「零新增」。

（中央社）