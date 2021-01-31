世衛專家組考察白沙洲市場　了解冷凍食品操作要求【短片】 (15:30)

正在武漢的世衛專家組今日（1月31日）展開第3日行程，上午在大批政府人員與醫務代表陪同下到白沙洲市場考察，以了解當地針對冷凍食品的操作要求。白沙洲市場是當地最大的濕街市，在武漢封城兩個多月期間作為食品配送中心，因此在去年武漢因疫情封城期間仍然有營業。
世衛專家小組，昨（30日）獲中方安排參觀「武漢抗疫成就展」，展覽旨在宣傳衛生部門在疫情初期出色應急響應。小組亦探訪武漢兩家醫院，與疫情最早期的一線醫護人員交談，其中包括武漢金銀潭醫院，這家醫院在疫情最早期集中收治新冠患者。
調查組成員、荷蘭病毒學家庫普曼（Marion Koopmans）探訪武漢金銀潭醫院後發Twitter表示，在該醫院聽到的醫護人員經歷，與她從歐洲治重症患者的醫生處聽到的經歷很相似。
專家組成員將會在中國逗留兩星期，預料稍後會到訪被質疑是病毒源頭的武漢病毒研究所。中國外交部早前稱，世衛專家組此行是就病毒溯源問題與中方交流合作，重申中方將一如既往，秉持開放、透明負責任的態度。
（路透社/法新社/自由亞洲電台）
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