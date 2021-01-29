罵社區支部書記後被違法傳喚拘留3日　貴州女子擬向國家索賠 (20:00)

任女士表示，「這個事情的影響超乎我的意料，我個人是不想過多追究了，但是他們也須給公眾一個滿意的答覆」。任女士說，她接受道歉，不過希望具體的處理結果能公正處理。至於向國家索賠，她並沒說出具體金額，只稱聽說按照當地標準是每日300多元人民幣，另外還有一定的精神賠償。

任女士在畢節擁有物業，去年9月她在一個小區業主群質疑，業主委員會不召開業主大會，卻擅自讓新物業公司通過試用期，社區支書劉某回應「開不開業主大會，怎麼開是業委會的事」，任女士稱劉是「草包支書」。隨後劉某報警，任女士在去年11月被畢節警方用手銬從貴陽鎖到畢節，被行政拘留3日。

事件近日經內地媒體曝光後，1月26日，畢節市公安局通報稱，任女士在微信群侮辱他人又拒絕配合處理，遂進行異地傳喚，但傳喚程序違法，故撤銷對任女士的行政處罰。通報還稱，劉某的前夫是警員，有關方面已介入調查；案件所涉警員也停職受查。《人民日報》昨（28日）發評論，表示「濫用權力遲早翻車」；中紀委也評論事件，稱「權力不容濫用」。

（澎湃新聞/紅星新聞/人民日報）