Twitter封中國駐美使館帳號　稱新疆帖文違反對「非人性化」政策　華春瑩：使館有責澄清事實 (19:53)

Twitter發言人表示，公司反對「非人性化」的政策「禁止基於宗教信仰、種姓、年齡、殘疾、嚴重疾病、國籍、種族或民族而非人性化地對待某個群體」。

涉事帖文轉載英文官媒《中國日報》（China Daily） 的文章，並稱「有研究顯示，在消除極端主義的過程中，新疆維族婦女的思想獲得解放，性別平等和生育健康也得到改善，令她們不再是生育機器，變得更有自信和獨立」。目前該帖文已遭刪除，並被標註為「This tweet is no longer available」。中國駐美大使館拒絕就帖文被刪置評。

中國外交部發言人華春瑩今午在例行記者會上稱，中方對此感到不解，希望Twitter公司秉持客觀公正原則，不要在這個問題上顯示出雙重標準，要分清什麼是真正的虛假信息，什麼是謠言謊言，什麼是事實和真相。華春瑩指出，在社交網絡上有很多針對中國的虛假、炒作信息，中國使館當然有責任和義務去澄清事實，說明真相。

（路透社/美國之音電台）