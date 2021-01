拜登就職｜蔡英文祝賀拜登就任　台駐美代表首獲官方邀出席就職禮【短片】 (12:22)

蔡英文稱,美國不僅是台灣在國際上最重要的盟友,也是共享自由民主價值的堅實伙伴,長期以來,台美雙方在政治、經貿、安全與文化等各項領域的多元緊密合作,不但促進兩國人民溫暖深厚的友誼,對於區域的和平穩定與繁榮發展更有積極正面的貢獻。

台灣駐美代表蕭美琴美東時間周三(20日)代表當局出席拜登的就職典禮,這是台灣首度獲得官方正式邀請,中央社引述消息指出,這是1979年兩國斷交以來,台灣首獲得美國就職典禮籌備委員會的正式邀請,與以往透過美國國會議員邀請不同。蕭美琴在Twitter上載參與就職禮影片時表示:「民主是共同的語言、自由是我們的共同目標。我期待與新一屆政府合作,增進共同價值與利益。」

Honored to represent the people and government of Taiwan here at the inauguration of President Biden and Vice President Harris. pic.twitter.com/KSatj8vIln

— Bi-khim Hsiao 蕭美琴 (@bikhim) January 20, 2021