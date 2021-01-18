河北一外判檢測公司謊報新冠病毒檢測結果　走漏3個案 (10:49)

邢台市政府表示，隆堯縣1月12日至13日進行第二輪全民核酸檢測，委託第三方機構濟南華曦醫學檢驗有限公司檢測近31.5萬人。上周四（14日），該公司翟姓業務代表在樣本尚未檢測完成、未知已完成檢測數量和結果的情況下，向隆堯縣衛健部門匯報檢測結果全部為陰性，隆堯縣據此上報。

至上周六（16日），隆堯縣衛健部門接到翟某通知，稱送檢樣本中有一組10人的混檢樣本呈陽性。隆堯縣隨即對該樣本涉及的10人全部重新採集樣本，逐一檢測後發現其中3人結果呈陽性，分別是2人確診、1人屬無症狀感染。

公安機關已扣留翟某，正調查事件。隆堯縣將從明日（18日）開始，進行第三輪全民核酸檢測。

（新華網/新京報）