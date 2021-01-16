新冠肺炎｜吉林現超級傳播　至今已1傳81 (14:46)

吉林省昨日（15日）新增13宗無症狀感染個案，均與周三（13日）通報的一名黑龍江輸入無症狀感染者有關。另外，吉林省通化市今天（16日）公布，今日凌晨零時至早上10時，再多49人核酸檢測呈陽性，均是無症狀感染者。至此，上述黑龍江輸入無症狀感染者引發的超級傳播事件，已經1人傳81人。
該名45歲黑龍江哈爾濱市呼蘭區男子，報稱營銷人員。他本月5日在黑龍江乘搭火車時與另外兩名無症狀感染者同車廂，後兩者周一（11日）驗出陽性，他翌日被列為密切接觸者，在吉林經核酸檢測後呈陽性。
該男子本月7日和8日曾到過吉林，8日在公主嶺市范家屯鎮艾尚瀚邦養生會館進行培訓授課，9日再次到吉林，10日至11日在通化市源升品質生活坊進行培訓授課。通化市追蹤排查其密切接觸者後發現，4名源升品質生活坊的員工是與他有關聯的無症狀感染者。
吉林昨新增的13宗無症狀感染個案，其中6人於8日參加公主嶺市艾尚瀚邦養生會館的培訓；6人於10日參加通化市源升品質生活坊的培訓；另1人為通化市感染者的丈夫。
（中央電視台/澎湃新聞網）
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