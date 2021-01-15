美駐聯合國大使：台灣是自由世界典範　值得成員國仿效 (13:15)

克拉夫特指出，對她來說，對美台關係清楚表態很重要，美國與台灣同在，也將永遠同在，美國與台灣並肩而立如民主支柱。克拉夫特說，台灣對區域和全球都是個啟發，讚揚蔡英文的勇氣及遠見強化了台灣的全球聲譽。她表示，聯合國內不少國家應視台灣為典範，並竭力仿效。

克拉夫特還提到，全球各大學院校可見到來自台灣的學生，他們正準備讓世界變得更好。她說，蔡英文教會她，永遠不要讓現在制約未來。

另外，台灣駐紐約辦事處周四（14日）在社交網站發布克拉夫特攜帶台灣黑熊布偶進入聯合國總部的照片。去年9月，克拉夫特在紐約參加台灣、美國與日本合辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）視像工作坊後，在Twitter發布的照片中出現台灣黑熊公仔，引發熱議。蔡英文昨問克拉夫特，黑熊是否在她身邊，克拉夫特回答「有的」，並說她帶其進入聯合國大會會議廳。蔡英文表示：「這隻小熊不僅象徵台灣，更激發了年輕世代想要多加了解，進而共同努力幫助台灣成為聯合國的一員。」

（中央社）