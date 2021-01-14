新冠肺炎｜世衛專家組抵武漢　成員預計溯源工作「不會受限」 (14:11)

Hung搭乘早班航班飛往武漢前在新加坡機場的一家酒店透過視像電話說：「我的理解是，我們在獲取團隊可能需要的信息時實際上是沒有限制的。」他透露，在武漢一家酒店接受兩周隔離檢疫後，專家組計劃用兩個星期時間採訪來自武漢的研究機構、醫院和海鮮市場的人員，這些地方據稱是這種新的病原體出現的地方。他稱，團隊將主要在武漢停留。

Hung表示，希望這次任務能夠揭示這種病毒起源的新細節，同時強調「就我個人而言，我不指望這次訪問之後一切都會明朗，但這確實是向前邁出的必要一步」。

世衛專家組原定上周抵達中國，但中國政府在最後一刻突然宣布因入境許可問題而暫停他們入境，世衛總幹事譚德塞曾公開表示失望，國家衛健委周一（11日）才公布專家組今天進入中國。世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）在記者會上指出，專家組前往中國是尋找未來可能拯救生命的答案，而非去找罪魁禍首。

（路透社）