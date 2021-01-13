維權律師盧思位聽證會今成都舉行　代理律師禁進場【短片】 (13:15)

上午聽證會的現場有約數十名警察在場戒備，另外還有便衣在場，禁止到場聲援盧思位的民眾拍照及進入司法廳，王宇和任全牛等多名內地維權律師及民眾到場希望參加聽證會，亦被警察包圍阻止。前去旁聽的維權律師吳魁明、陳科雲、魏水平、劉四新及余文生的妻子許艷等5人被警察強制帶到西御河派出所，其間雙方發生爭執。

受12名偷渡港人案家屬委託的律師盧思位及任全牛，早前接獲當局通知，稱擬吊銷他們的律師執業證書。其中盧思位向當局提出聽證要求申辯。當局稱若不按時出席聽證，將被視為放棄聽證權利。

（陳雲飛/原珊珊Twitter）

盧思位代理律師被警攔截片段

5人前往旁聽被警帶到派出所與警爭執片段

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