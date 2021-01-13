維權律師盧思位聽證會今成都舉行　代理律師禁進場【短片】 (13:15)

12港人偷渡案家屬委託的內地律師盧思位，今早（13日）9時在成都出席其被吊銷律師執業證書聽證會，盧思位到場後一度被多名警察包圍，隨後被帶進司法廳，而其代理律師程海及謝燕益則被攔截在外不能夠進入聽證會現場。
上午聽證會的現場有約數十名警察在場戒備，另外還有便衣在場，禁止到場聲援盧思位的民眾拍照及進入司法廳，王宇和任全牛等多名內地維權律師及民眾到場希望參加聽證會，亦被警察包圍阻止。前去旁聽的維權律師吳魁明、陳科雲、魏水平、劉四新及余文生的妻子許艷等5人被警察強制帶到西御河派出所，其間雙方發生爭執。
受12名偷渡港人案家屬委託的律師盧思位及任全牛，早前接獲當局通知，稱擬吊銷他們的律師執業證書。其中盧思位向當局提出聽證要求申辯。當局稱若不按時出席聽證，將被視為放棄聽證權利。
（陳雲飛/原珊珊Twitter）
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#卢思位律师 听证会现场
卢思位律师在四川司法厅门口被十几个人围着限制自由后，被三四个人拉着进了司法厅，代理人 #程海 #谢燕益 被阻挡在司法厅门口不能够进入听证会现场。司法厅门口几十个便衣十几辆警车 #王宇 #仁全牛 律师被拦截禁止拍照。 pic.twitter.com/DCSRjC3mug
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#卢思位律师 听证会现场
今日上午9点在成都市青羊区上翔街24号四川省司法机关2楼会议室举行吊销卢思位律师证听证会，前去旁听的 #文东海 #许艳 #吴魁明 #陈可云 #魏水平 #刘四新 六人被警察非法拦截，强制带到西御河派出所。
西御河派出所电话：028-86245149 pic.twitter.com/8qOiaxdr4W
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