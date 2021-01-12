新冠肺炎｜台灣現首宗醫生確診個案　疑為確診病人插管時染疫 (14:56)

台灣中央流行疫情指揮中心今日證實有醫護感染。昨晚（11日）北部某醫院傳出因確診者入住，院內醫護疑防護裝備不足而感染，引發醫護、病人及家屬擔憂。當地消防局今天表示，該醫院昨天下午通知該局「因為內部特殊事件，該醫院滿牀，暫停收治急救住院病患」。目前疫情指揮中心已緊急封鎖醫院相關樓層，雖當局沒明說涉事醫院是哪間，但由於通報稱醫院鄰近的IKEA、台茂購物中心等今天也緊急消毒，事發地點應為桃園的醫院。

消息稱染疫醫生曾照顧確診者，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該醫生是插管時被感染，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒病徵，1月10日接受病毒檢測，11日檢測呈陽性，於今日確診。其護理師女友與醫生同住，因密切接觸而感染，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒病徵，11日進行檢測呈陽性，於今日確診。

（聯合報）