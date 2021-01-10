「良心犯」郭飛雄冀赴美照顧病重妻子　致函李克強籲公安局還護照 (17:33)

54歲的郭飛雄2001年起投入內地維權運動，曾4次遭到關押。他因2013年參與抗議當局刪改曾持自由派立場的報章《南方周末》「新年獻詞」，以及其他維權活動被捕，2015年11月被廣州天河區法院以「聚眾擾亂公共場所秩序」和「尋釁滋事」兩項罪名判監6年，於2019年8月刑滿出獄。

郭飛雄在公開信中稱，居住美國馬里蘭州的妻子張青於上周六（9日）剛做完結腸癌伴肝轉移開腹切除的大手術；妻子2009年被迫帶着孩子遷移到美國後，多年辛苦打拼，又與「身為良心犯兩次坐牢」的自己長期分離，心理苦痛長期鬱悶以致患重病，令其愧疚、哀傷。郭飛雄表示，他必須立即趕赴美國，盡全力照顧妻子，但他的護照被廣州市公安局一處扣押，且公安局去年稱，他若要履行出國旅行自由權利，需要經由公安局批准。

郭飛雄懇請李克強和趙克志「撥冗履責，本乎天理、順乎人道地運用執行力」，幫其解決困難，責令廣州市公安局一處盡快歸還護照，並且不作出任何非法阻礙。他又表示，希望二人以及中國政府所有有良心者，能在新一年更致力推動中國的人權，令所有公民的出國旅行自由以及其他基本自由權利得到有效保障。

（維權網）