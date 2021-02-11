新冠疫苗｜國家衛健委：內地疫苗對英國變種病毒有效　已接種逾900萬劑疫苗 (14:55)

曾益新表示，英國發現的變種病毒不會影響疫苗的保護力。他說，中國醫學科學院醫學實驗動物研究所和廣州中山大學病毒研究所研究發現，新冠疫苗免疫猴子和免疫人體產生的抗體，同時可中和中國境內早期的病毒株和英國的突變病毒株。曾益新指出，病毒變異是持續的過程，每天都在發生，目前看來新冠病毒的變異速度可接受，不是特別快，但要高度關注，繼續密切監測變異情況，開展廣譜新冠疫苗或變異後的新冠疫苗研究，以有效應對可能產生的問題。

曾益新說，隨着疫苗附條件上市，特別是生產供應保障能力逐步提升，中國將全面有序推進高傳播人群、高危人群和普通人群的接種工作；透過有序接種，符合條件的人都能「應接盡接」。

不良反應方面，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶稱，根據監測結果，現在報告的疑似不良反應之中，80%都是一般不良反應；十萬分之六是異常反應，大多數是過敏性皮疹；嚴重不良反應約佔百萬分之一。

（央視）