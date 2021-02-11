王毅促拜登政府重拾理性重開對話　稱中美關係陷困境因美採取錯誤對華政策 (13:34)

拜登將於本月20日就職，王毅上月已在與美國亞洲協會視像交流時，呼籲中美重建戰略架構，他前日（2020年12月31日）接受新華社和中央電視台聯合採訪，談及中美關係時再美方與中方重開對話。

新華社今日（2021年1月2日）發布的採訪全文顯示，王毅指出，近年中美關係陷入前所未有的困境，根本原因在於美國當政者對中國的認知出現嚴重偏差，把中國視為所謂最大威脅，並由此採取完全錯誤的對華政策。他說，事實證明，美方全面打壓遏制中國、企圖挑起新「冷戰」的做法，不僅嚴重損害兩國人民利益，也給世界帶來極大危害，注定不得人心，也注定會走向失敗。

王毅表示，中方對美政策保持連續性和穩定，願同美方發展以協調、合作、穩定為基調的中美關係。他稱中國從不干涉美國內政，願意同美國和平相處，合作共贏；同樣美方也應尊重中國人民選擇的社會制度和發展道路，尊重中國人民追求更美好生活的正當權利。

王毅批評，美方一些人對中國快速發展心存焦慮，但最可持續的領先是不斷提升自我，而不是阻擋別國的發展，「未來的世界不應當也不可能讓中國變成美國，而應是美國使自己成為更好的美國，中國則必將成為更好的中國」。王毅強調，相信只要美方及時汲取教訓，真正同中方相向而行，中美完全可以透過對話化解矛盾分歧，透過合作擴大共同利益，找到既有利兩國、又造福世界的大國相處模式，開闢出順應歷史前進方向的發展前景。

（新華社）