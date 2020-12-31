新冠疫苗｜中國將向發展中國家供應疫苗　包括捐贈 (16:55)

國家衛健委副主任曾益新在新聞發布會上稱，今年6月份開始緊急使用新冠疫苗，到12月15日開展了重點人群的較大規模接種，這可稱為接種工作第一步；第二步，隨着疫苗附條件上市，接種將逐步擴大到高危人群，主要包括老年人和有基礎疾病的人群；第三步，再擴大到全人群的接種，「通過有序開展接種，實現符合條件的群眾『應接盡接』，逐步在全人群構築起免疫屏障」，徹底控制疫情。

外交部國際司負責人申博則表示，目前中國有多支疫苗在阿聯酋、巴林、阿根廷、秘魯、巴西、印尼等國開展第三期臨牀試驗，進展順利。其中阿聯酋、巴林近期相繼批准國藥集團滅活疫苗註冊使用。申博稱，中國將堅定履行承諾，將疫苗作為全球公共產品，以公平、合理價格向世界供應，「將根據具體情況，積極考慮以多種方式向發展中國家提供疫苗，包括捐贈和無償援助等」。

（紅星新聞/新京報）