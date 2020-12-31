美軍兩艦過台海　北京批挑釁攪局 (13:15)

美國海軍表示，這兩艘驅逐艦通過台海，展現了美國對印太自由與開放的承諾，強調美軍將繼續在國際法允許的地方飛行、航行與行動。台灣國防部表示，這是美艦執行一般航行任務，台軍全程掌握周邊海空域艦機相關動態，狀況正常。

中國國防部新聞發言人吳謙發表談話指出，美軍以雙艦編隊方式穿航台海，解放軍組織海空兵力全程跟蹤監視。吳謙批評美方炫耀武力，挑釁攪局，美艦行徑對「台獨」勢力傳遞錯誤信號，嚴重危害台海地區和平穩定，對此堅決反對。吳謙強調，解放軍時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美軍一艘作戰艦12月19日由北往南航經台海，繼續向南行駛，24小時之內山東艦編隊也通過台海。《環球時報》報道，航行警告顯示，本月29日至下月7日在南海海域有為期10天的軍事訓練。內地軍事專家表示，解放軍可能在西沙群島海域進行以山東艦為核心的海上編隊訓練，並稱若遇他國艦機挑釁可「實打實交鋒」。

（路透社/中央社/微博帳號「國防部發布」）