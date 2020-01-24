新冠肺炎｜國家衛健委：冬春季先為醫療邊檢等重點人群打疫苗　保護期最少半年 (13:45)

曾益新指出，優先接種疫苗「重點人群」包括冷鏈物流、海關邊檢、醫療機構、農貿海鮮市場、公共交通等行業的工作人員；待疫苗正式上市，生產供應保證能力逐步提升後，會為長者、有基礎疾病的高危人群及一般市民接種，「我們的目標是力爭通過主動免疫建立群體免疫保護鏈」。

至於疫苗保護期，曾益新說，發現新冠病毒的時間不到一年，現在確定疫苗免疫期限為時過早，需持續跟蹤研究。他稱，從2月開始的猴子實驗，在近9個月後仍有保護作用；3月啟動的一、二期臨牀試驗，志願者至今仍有抗體；對康復感染者的追蹤顯示，有病人出院後10個月依然有抗體存在。曾益新表示，這證明疫苗保護期達到半年以上「基本上沒有太多的疑問」，但能否終身免疫或至少保護5至10年則尚未有定論。

疫苗保護率非百分百 接種後續戴口罩勤洗手

曾益新亦提到，流感疫苗要每年接種一次，是因為流感病毒每年變異；目前較樂觀估計，新冠疫苗要每半年或每年接種的可能性不大。他強調，當前群體免疫尚未建立，疫苗保護率亦非百分之百，民眾接種後仍要戴口罩、保持社交距離及勤洗手。

（中新網/環球網）