王毅：中美關係螺旋式下滑　改造顛覆中國是「不可能完成的任務」 (13:10)

王毅表示，在2020年，強權主義、保護主義和單邊主義等，衝擊國際貿易、合作和穩定。他認為這個局面不符合中美兩國人民利益，也不利於國際社會攜手共克時艱，促中美兩國樹立對彼此正確認知，承擔大國應盡的責任，聯同其他國家共謀發展。

王毅又稱，在涉及國家主權和領土完整的問題上，雙方應堅守不干涉內政的國際準則。台灣、香港、西藏、新疆等問題都是中國內部事務，涉及中方核心利益，不應被外部勢力干涉；美國政府根據部分「反華」政客的假消息干預中國企業和個人，是嚴重違反國際法，亦不符合國際公道良知。

王毅又提及，中美經貿關係的本質是互利共贏，促美方停止泛化國家安全概念及對中國企業的無理打壓，為中國企業經營投資提供開放、公平、非歧視的環境，堅持以對話協商取代對抗制裁。他並敦促美國盡快取消人文交流方面的限制，稱中國無意跟美國打外交戰、媒體戰等，籲中美「搬掉阻礙兩國人員往來的『絆腳石』」。