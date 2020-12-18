中核集團：輻照技術有望為冷凍食品無害殺死新冠病毒 (12:50)

中核集團指出，透過充分挖掘現有核技術儲備，中國輻射防護研究院、中國同輻股份公司、同方威視3家單位，聯合軍事科學院、北京清華大學等科研機構，共同開展冷鏈食品新冠病毒防控輻照消毒技術攻關。

前期團隊已開展冷鏈食品中新冠病毒滅活模擬工藝研究，即模擬新冠病毒對輻射敏感，在近3個月內，利用2種模擬新冠病毒開展了系列輻照滅活工藝實驗，取得了大量的實驗數據。模擬實驗表明，較低的輻射吸收劑量已可達到滅活效果，且對食品安全不構成影響。研究初步結果顯示，輻照技術有望用於進口食品新冠病毒消殺的工業化應用。

中核集團表示，團隊將繼續研究，並建立相關工藝及開展輻照消毒工業化示範應用，為冷鏈食品新冠消毒提供一種便攜、無害的技術手段。中核集團續稱，自20世紀以來國際社會就廣泛利用輻照技術對食品消毒滅菌。目前用於新冠病毒防控消毒的技術主要有化學消毒和紫外消毒等，但前者可能造成食品中化學試劑殘留，後者則僅局限於食品包裝的平整表面，適用性差。而輻照消毒不存在藥物殘留問題，且射線穿透力強，消毒均勻徹底，適用於大量冷鏈食品表面和內部的消毒。

（微信公號「中核集團」）