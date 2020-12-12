湖北24戶網上誤購進口凍肉被罰款惹爭議　防疫指揮部致歉 (15:08)

官方通報指出，黃州24戶居民在「美團優選」平台網購巴西進口冷凍豬小里脊肉，同批次一個在武漢市洪山區昌晶冷鏈倉儲中心的樣本周二（8日）驗出新冠病毒核酸陽性。事後當局對86份相關人員樣本、122份環境樣本進行檢測，結果均為陰性，還對4戶未食用的凍肉封存、銷毁。

通報稱，相關機構和人員違反黃州區「全區範圍內全面禁止採購、儲存和銷售進口冷凍肉品和海鮮產品」等規定，黃州公安分局對「美團優選」黃州區合作方立案、查處，對24戶居民每人罰款200元，並要求他們承擔核酸檢測費用及居家隔離。

內地傳媒報道，涉事居民王明（化名）在網上發文稱，上月21日首次在「美團優選」買冷凍食品，當時不知是進口肉，翌日就食用，周二晚上被要求做核酸檢測，次日消息傳到孩子的幼稚園、王明和妻子的公司，「最後學校打電話過來，村裏的人見了我們像見鬼，我和老婆是同一個單位的，單位打電話叫我夫妻倆寫辭職報告，這對我們的傷害多大」。

黃州區防疫指揮部承認處理不當，表示歉意，並撤銷對個人所作的行政處罰，免除核酸檢測費用。

（封面新聞/黃州區政府網站）