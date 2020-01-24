內地年度十大網絡用語　「逆行者」、「秋天的第一杯奶茶」、「奧利給」上榜 (19:18)

研究中心稱，網絡用語的語言特色鮮明，是網民抒發情感、表達態度的獨特方式，不論是網上或是現實生活中都非常流行。十大網絡用語是國家語言資源監測語料庫，採用「以智能信息處理技術為主，兼顧領域專家意見和搜索引擎收錄情況」方式獲得。

居首的「逆行者」用於形容抗擊新型冠狀病毒的人。「帶貨」即明星、網紅等通過網上直播推銷商品。「雲監工」原是形容抗疫期間網友在網上觀看武漢火神山、雷神山醫院興建現場的24小時直播，現時用以形容透過網絡遠程監督某件事。光盤即是將碟裏東西吃光，「光盤行動」即讓人們培養珍惜糧食、反對浪費的習慣。

9月底時，不少網民在微博和朋友圈貼出奶茶相片，或是曬出戀人、朋友間「請喝奶茶」的轉帳記錄，約定俗成般加上「秋天的第一杯奶茶」的hashtag。由於跟風的人愈來愈多，更帶旺了奶茶店的生意。

另外，早前內地短片平台「快手」上一名建築工人主播，在直播或錄短片的開頭都用「奧力給」，倒轉讀就是「給力噢」的意思，包含讚美、加油打氣之意，意外在網絡走紅，甚至被央視主播使用。

（中新社/人民網）