新冠肺炎｜副總理孫春蘭：要準備好大規模生產疫苗　今年完成口岸相關人員緊急使用疫苗工作 (13:00)

分管衛生工作的孫春蘭曾在內地疫情高峰期，坐鎮湖北武漢前線領導抗疫，她與王勇昨考察中國食品藥品檢定研究院、北京科興公司、國藥中生北京公司，了解新冠疫苗科研攻關、生產車間建設、批簽發準備等情況。

孫春蘭稱，目前5條技術路線的14款疫苗進入臨牀試驗，其中5款疫苗正按程序按標準開展三期臨牀試驗，緊急使用、生產準備各項工作有序推進。上述5款疫苗包括國藥集團下屬武漢生物研究所、北京生物研究所和北京科興公司的滅活疫苗、軍科院聯合康希諾公司研發的腺病毒載體疫苗，以及安徽智飛龍科馬生物製藥公司的重組蛋白疫苗。

孫春蘭指出，下一步要繼續科學嚴謹推進疫苗三期臨牀試驗，嚴格按法律法規和國際認可的技術標準審批，確保疫苗安全有效、經得起各方面檢驗；要做好大規模生產準備，嚴格按照質量監管、生物安全等法規、程序和要求，健全疫苗全流程追溯體系，依法嚴懲違法違規行為，營造良好市場環境；要研究制定疫苗上市後的接種分配方案，明確人群範圍、接種順序和時間考慮，提前組織疾控機構和基層接種單位的人員培訓。

（新華社/每日經濟新聞網）