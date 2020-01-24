新冠肺炎｜副總理孫春蘭：要準備好大規模生產疫苗　今年完成口岸相關人員緊急使用疫苗工作 (13:00)

國務院副總理孫春蘭、國務委員王勇昨（2日）在北京調研新型冠狀病毒疫苗研發和生產準備工作，孫春蘭指出，下一步要繼續科學嚴謹推進疫苗三期臨牀試驗，要做好大規模生產準備。她又表示，根據冬季疫情防控需要，今年會完成口岸相關從業人員和一線監管人員等高風險人群的緊急使用疫苗工作。
分管衛生工作的孫春蘭曾在內地疫情高峰期，坐鎮湖北武漢前線領導抗疫，她與王勇昨考察中國食品藥品檢定研究院、北京科興公司、國藥中生北京公司，了解新冠疫苗科研攻關、生產車間建設、批簽發準備等情況。
孫春蘭稱，目前5條技術路線的14款疫苗進入臨牀試驗，其中5款疫苗正按程序按標準開展三期臨牀試驗，緊急使用、生產準備各項工作有序推進。上述5款疫苗包括國藥集團下屬武漢生物研究所、北京生物研究所和北京科興公司的滅活疫苗、軍科院聯合康希諾公司研發的腺病毒載體疫苗，以及安徽智飛龍科馬生物製藥公司的重組蛋白疫苗。
孫春蘭指出，下一步要繼續科學嚴謹推進疫苗三期臨牀試驗，嚴格按法律法規和國際認可的技術標準審批，確保疫苗安全有效、經得起各方面檢驗；要做好大規模生產準備，嚴格按照質量監管、生物安全等法規、程序和要求，健全疫苗全流程追溯體系，依法嚴懲違法違規行為，營造良好市場環境；要研究制定疫苗上市後的接種分配方案，明確人群範圍、接種順序和時間考慮，提前組織疾控機構和基層接種單位的人員培訓。
（新華社/每日經濟新聞網）
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