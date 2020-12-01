新冠肺炎｜深圳新增一輸入個案　為60歲香港跨境貨車司機 (15:47)

據通報稱，該名陳姓司機60歲，長居香港，每天往返於深港兩地，在11月29日出現輕微咳嗽，自行服藥後感覺症狀有所好轉並未就醫。周一（11月30日）上午，他從香港入境深圳文錦渡口岸時接受例行核酸採樣，當晚初篩結果為陽性。今日凌晨，深圳市疾控中心對其覆核顯示結果為陽性。該男子被轉送深圳市第三人民醫院接受隔離治療，專家組診斷為新冠病毒確診普通型病例。

初步流行病學調查顯示，該男子周一入境深圳後，曾在羅湖區一小區門前停車與另一名男子交接食物，其後駕車到龍崗區平湖街道一茶餐廳吃飯，下午再到附近農產品檔口裝運水果，傍晚離開平湖前往文錦渡口岸。深圳疾控部門經排查確認密切接觸者及相關人員共52人，所有人員已全部被隔離，其核酸檢測結果均為陰性。

該男子光顧過的茶餐廳據報已被貼上封條，暫停營業。深圳官方亦要求曾到過相關地點的人主動向其社區報備並接受核酸檢測。

（深圳市新冠疫情防控指揮部）