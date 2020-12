外交部趙立堅發改圖譴責澳洲士兵殺阿富汗兒童　莫里森斥可恥要求中方道歉 (15:01)

澳洲媒體形容該圖是一張改圖,內地環球時報則稱,趙立堅引用的圖是內地畫家「烏合麒麟」的諷刺漫畫。趙立堅在帖文寫道:「對於阿富汗平民和囚犯被澳洲軍人謀殺感震驚。我們強烈譴責此等行為,要求他們負上責任。」(Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, & call for holding them accountable.)

莫里森批評該帖文是對澳洲國防部隊的嚴重誹謗,不實的圖片「令人反感、極度冒犯、完全令人髮指」,稱中國政府應對帖文感到羞愧,「這不是處理中澳緊張關係的應有方式」。莫里森又稱,澳洲政府已聯絡Twitter要求將帖文移除。

英國廣播公司(BBC)等傳媒稱,帖文所指的,是澳洲國防軍早前公布的一項調查,該調查稱有可靠證據顯示2009年至2013年間,25名現役或前特種兵涉嫌非法殺害39名平民及戰俘,澳洲警方已展開調查。上述貼圖與調查報告無關。

(衛報/BBC)

