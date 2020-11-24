王毅今訪日韓冀穩三國地緣政治　日媒︰武漢擬兩年內設日總領館 (14:15)

包括中日韓三國在內的15國，剛簽署《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。RCEP討論8年終於落地，中日韓三國自由貿易協定（FTA）也談了8年共16輪，但因歷史和現實政治問題造成困擾，還差「最後一公里」未走完。此次王毅訪問日韓，中日韓FTA談判或將破冰。

王毅此次出訪，還可能與中日韓三國領導人會議有關。每年舉辦一次的三國領導人會議，今年輪到韓國主辦。據韓國方面希望在12月能夠舉行今年的中日韓領導人會議。

此外，富士新聞網（FNN）引述中方消息稱，日方在11月23日前，已通過在北京的外交渠道向中方傳達了在武漢設立領事機構的意向。消息透露，目標是兩年內開館。

有接近外交人員的消息稱，由當地日本企業界組成的武漢日本商工會，今年夏天向日本大使館提出希望在武漢設立總領事館。武漢市方面也已開始研究具體地點。

目前日本在中國內地共設有5個總領事館，分別駐上海、廣州、瀋陽、重慶和青島。中國在日本設有6個總領事館，分別駐大阪、札幌、福岡、長崎、名古屋和新潟。

（新京報/觀察者網）