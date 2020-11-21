台美經濟繁榮伙伴對話首度舉行　確立半導體優先戰略合作 (13:20)

由美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處主辦的「台美經濟繁榮伙伴對話」，美東時間20日上午8時在華盛頓開幕，美國國務院主管經濟事務的國務次卿克拉奇（Keith Krach），與台灣經濟部次長陳正祺分別率團出席，台灣經濟部長王美花、行政院政務委員鄧振中等官員則在台北透過視像同步參與討論。

台灣外交部今早（21日）在記者會表示，台美在確保安全、多元的供應鏈，以及通訊網絡安全和透明化的基礎建設發展上有共同利益，將有助於彼此邁向更包容、更繁榮的世界。在供應鏈上，雙方均認為台灣在高科技硬件製造方面具競爭優勢，且美國在全球高科技產業扮演領導角色。基於半導體產業將為雙方經濟帶動重大且長期的利益，雙方確認在半導體領域的戰略合作為雙方優先項目，也會致力於醫療、能源及其他關鍵技術供應鏈的合作。

王美花表示，美方強調經濟安全就是國家安全，希望找到信賴伙伴，而台灣的民主、自由、法治、透明、尊重知識產權，在今次對話中一直被提到，這是為何台美能有非常好的伙伴關係。

美國國務院會後發新聞稿稱，未來對話將有助增強美台經濟關係，擴大雙邊社會對民主的尊重，並強化雙方對自由市場、創業精神與自由的承諾。

（中央社）