RCEP．知多啲｜《區域全面經濟伙伴關係協定》建立統一市場貿易協定　15國包括中日韓澳紐 (18:08)

《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）今（15日）以視像形式簽署，這一協定因所涵蓋的人口之多、貿易及經濟總量之大，被認為是世界上最大的自由貿易協定。
Q：RCEP目的是什麼？
RCEP由東盟10國發起，最初邀請中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭、印度6個對話伙伴國參加，旨在通過削減關稅及非關稅壁壘，建立一個統一市場的自由貿易協定。印度中途退出後，目前此協定共有15個國家。
Q：RCEP成員國有哪些國家？
15國包括：中國、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、文萊、柬埔寨、老撾、緬甸、越南、日本、韓國、澳洲和新西蘭。
Q：RCEP成員國經濟規模？
15個成員國的人口佔全世界約一半；GDP及貿易額佔全球三分之一。
RCEP時間表
2012年11月：RCEP談判啟動，涉及中小企業、投資、經濟技術合作、貨物和服務貿易等十多個領域
2013年5月：第一輪談判在文萊舉行
2019年11月：經過30多輪談判之後，RCEP第三次領導人會議聯合聲明宣布，15個成員國結束全部20個章節的文本談判，以及所有市場准入問題的談判
2020年11月15日：簽署協定
（央視/BBC）
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