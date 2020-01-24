RCEP｜東亞峰會15國料今簽署RCEP　李克強：提升貿易投資自由便利 (08:44)

中國國務院總理李克強昨晚（14日）在北京人民大會堂出席第15屆東亞峰會，建議區內國家構建人員往來「快速通道」和貨物流通「綠色通道」網絡，保持產業鏈供應鏈穩定暢通，堅定維護自由貿易和多邊貿易體制，以簽署《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）為契機，提升貿易和投資自由化便利化水平。消息稱，東亞峰會15國今日（15日）會簽署RCEP。
李克強呼籲，在當前國際地區形勢加速演變，新型冠狀病毒肺炎疫情全球肆虐，世界經濟受到嚴重衝擊之下，「我們應當保持團結，聚焦發展，擴大合作，攜手戰勝困難」。李克強指出，東亞峰會成立15年來始終堅持東盟中心地位，堅持不干涉內政、協商一致、照顧各方舒適度等基本原則，平衡推進政治安全合作與經濟社會發展。
李克強還提到中方已加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」，支持東盟建立應急醫療物資儲備庫，又稱東亞的發展繁榮離不開南海的和平穩定。中方維護南海和平穩定的決心堅定不移，並穩步推進「南海行為準則」磋商。
會議以視像形式舉行，越南總理阮春福主持會議。東盟10國領導人及俄羅斯總統普京、韓國總統文在寅、日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森、新西蘭總理阿德恩、印度外長蘇傑生、美國白宮國家安全顧問奧布萊恩等與會。會議通過了《東亞峰會領導人關於合作促進地區經濟穩定增長的聲明》等文件。
（新華社）
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