立法會議員被DQ｜陸委會評4議員被DQ　國台辦斥挑釁徒勞 (15:42)

朱鳳蓮表示，全國人大常委會依據憲法、香港《基本法》和《港區國安法》有關規定，對香港立法會議員資格問題作出決定，是堅持和完善「一國兩制」制度體系、落實香港《基本法》和《港區國安法》等有關規定的必然要求，是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉，合情合理，合憲合法。

台灣陸委會昨日對香港4名立法會議員被取消議員資格一事表示，民主社會的立法機關，應包容多元意見、允許不同看法。陸委會指出，事件突顯北京方面極度罔顧民意，假借國安之名任意宰制香港立法會，脅迫香港立法會成為一言堂，印證「一國兩制」毫不尊重民意，現已形同「褪去羊皮的狼」。

（新華社/中國時報）

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