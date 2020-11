世衛facebook封鎖「Taiwan can help」留言　網民創意改字反擊避審查 (13:12)

第73屆WHA本月9日至14日以視像形式復會,前3天會議中美國、日本等共13個國家或邦交國在發言時直接提及台灣,表達支持。不過,繼周二(10日)會議主席打斷台灣友邦的挺台發言後,又有網民發現,WHO在facebook的WHA直播頁面中封鎖提及「Taiwan can help」等支持台灣參與世衛的相關留言。網民除以創意方式拼寫「Taiwan can help」外,還有人諷刺「ChinaCantHelp(中國幫不了忙)」。「Taiwan can help」被台灣官方及多國用作支持台灣在抗疫中更廣泛地參與國際合作的口號。

對於台灣參與WHO被打壓,台灣外交部長吳釗燮周三(12日)上午在立法院受訪表示,對世衛秘書處的做法感到不滿及遺憾,已提出抗議。他強調,台灣參與WHO的權益已獲世界各地愈來愈多人支持,包括歐洲等地區超過1700名國會議員。

(中央社)

國家及友邦